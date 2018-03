Obama arrecada mais de US$ 150 mi em setembro O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje que arrecadou mais de US$ 150 milhões no mês de setembro. A quantia ajudou o senador por Illinois a ampliar sua vantagem financeira sobre o rival republicano, John McCain. Com o dinheiro arrecadado em setembro, o total arrecadado por Obama sobe para o recorde de US$ 605 milhões.