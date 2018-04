Obama arrecadou em 1 mês US$ 29 milhões O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, arrecadou US$ 29,1 milhões (R$ 48,8 milhões) em janeiro para sua campanha à reeleição e para o Partido Democrata. Segundo sua campanha, 98% das doações foram de US$ 250 (R$ 428) ou menos, mostrando a importância das pequenas contribuições. Em 2011, Obama e o Partido Democrata arrecadaram US$ 200 milhões (R$ 342,9 milhões).