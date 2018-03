Obama arrecadou mais que US$30 milhões em junho, diz assessor Barack Obama arrecadou mais de 30 milhões de dólares em junho, disse um importante assessor de sua campanha na sexta-feira, superando mais uma vez o republicano John McCain. McCain arrecadou 22 milhões de dólares em junho, seu melhor mês, de acordo com os administradores de sua campanha. O republicano disse estar confiante de que pode competir financeiramente com o rival. O Wall Street Journal citou pessoas próximas à campanha de Obama que disseram que as contribuições em junho provavelmente somaram pouco mais que 30 milhões de dólares. O diretor de comunicações de Obama, Robert Gibbs, disse que o número publicado pelo jornal estava "bem longe do real" -- segundo ele, o valor foi bem maior. Acompanhando Obama em uma viagem a Dayton, Ohio, Gibbs disse que a campanha provavelmente só divulgará o valor perto do prazo da declaração, que é 20 de julho. O melhor mês de Obama foi fevereiro, quando obteve 55 milhões de dólares. Recentemente, ele aumentou seus esforços para obter dinheiro. Em maio, 21,9 milhões de dólares entraram em seu caixa. No mês anterior, tinham sido pouco mais de 30 milhões. O democrata bateu todos os recordes de arrecadação em uma campanha presidencial, ganhando 287 milhões de dólares até agora. Entre os motivos do sucesso, está o uso da Internet para doações pequenas. Ele disse no mês passado que não recorreria ao sistema público de financiamento, rejeitando 84 milhões de dólares e os limites de gastos a que teria de se submeter caso aceitasse a quantia. Enquanto disputava a nomeação do partido com Hillary Clinton, Obama deu pouca atenção aos eventos com doadores de grandes quantias, como comumente se faz. Mas, nas últimas semanas, ele tem se dedicado mais a este nicho. Ele e Hillary compareceram juntos a um evento deste tipo em Nova York. O senador por Illinois é o primeiro candidato presidencial a recusar o financiamento público desde que o sistema foi criado nos anos 1970, depois do escândalo de Watergate.