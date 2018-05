Obama assina lei que permite homossexuais no Exército O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sancionou hoje o fim da lei que proibia a permanência de homossexuais assumidos nas Forças Armadas do país. A sanção presidencial ocorreu apenas alguns dias depois de o Congresso dos EUA ter votado pela anulação da lei de 1993 conhecida no país como "não pergunte, não conte".