Obama assina novas sanções contra o regime sírio

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou nesta sexta-feira, 29, uma ordem executiva que impõe novas sanções contra familiares do presidente da Síria, Bachar al Assad, em resposta a violência com que o governo sírio tem reprimido as manifestações pacíficas que pedem reformas no país.

Veja também:

GUSTAVO CHACRA: Levantes não seguem linha sectária

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Galeria de fotos: Veja imagens dos protestos na região

As sanções incluem o congelamento de bens que familiares de Assad possuem nos Estados Unidos e também a proibição da realização de negócios com os americanos.

Entre os afetados pelas sanções estão o irmão mais novo do presidente sírio, que desempenhou um papel importante na repressão aos manifestantes em Deraa, a cidade onde aconteceram os maiores protestos, e um primo de Assad, Atif Nayib, que comandava o serviço secreto do país quando começou a violenta repressão aos manifestantes.

O Diretório Nacional de Inteligência, serviço de espionagem interno sírio, encarregado de supervisionar os cidadãos e acabar com a dissidência interna, e o diretor dessa agência também estão submetidos às sanções assinadas por Obama.

As medidas, no entanto, não incluem Assad. Fontes da Casa Branca indicaram que ainda não foi descartada a possibilidade de estender as sanções ao presidente sírio, caso continua a repressão violenta, que tem causado a morte de centenas de pessoas.

Obama autorizou as sanções em represália as violações dos direitos humanos cometidas pelo governo sírio durante a repressão as manifestações, que começaram há seis semanas.

"Pedimos ao governo sírio que se abstenha de novos atos de violência e outros abusos dos direitos humanos contra cidadãos sírios que buscam expressar suas aspirações políticas", informa o comunicado divulgado pela Casa Branca.

Nesta sexta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, com o respaldo dos Estados Unidos e da União Europeia (UE), uma resolução que condena o emprego da força contra as manifestações pacíficas na Síria. A resolução prevê o envio de uma missão à Síria para averiguar as supostas violações aos direitos humanos.

Com Efe