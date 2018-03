Obama ataca plano de McCain para a saúde Em seus primeiros eventos de campanha como virtual candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama zombou na quinta-feira das propostas de seu rival republicano, John McCain, para a saúde pública. De acordo com Obama, as propostas de McCain para a saúde são ruins porque enfraquecem a participação dos patrões nos planos de saúde. O republicano propõe créditos fiscais para estimular um sistema em que as pessoas escolham seus planos. É uma proposta semelhante à do governo de George W. Bush, que não ganhou impulso no Congresso. Obama pretende manter o atual mecanismo, vinculado às empresas, e ampliar o envolvimento do governo para dar cobertura a cerca de 47 milhões de pessoas hoje fora do sistema. "Como George Bush, o senador McCain tem um plano para cuidar só de quem for saudável e rico", disse Obama. De acordo com ele, o crédito fiscal oferecido por McCain "não representa nem metade do custo do plano de saúde para uma família americana média, e não tornará a saúde acessível para os norte-americanos que trabalham duro". Obama desde terça-feira não tem mais como ser alcançado na disputa democrata por Hillary Clinton, que enviou carta a seus seguidores anunciando que no sábado, num evento em Washington, irá "oferecer as congratulações ao senador Obama e o apoio à sua candidatura". "Eu disse ao longo de toda a campanha que eu iria apoiar fortemente o senador Obama se ele fosse o indicado do Partido Democrata, e pretendo cumprir essa promessa", afirmou ela. Definido como candidato, Obama já começa a deixar sua marca no partido, ao proibir doações de lobistas para o diretório nacional, como já fizera em relação ao seu próprio comitê. O candidato disse que a influência de lobistas vem há muito tempo impedindo avanços em questões importantes, como a saúde pública. "Não vamos receber mais um centavo dos lobistas de Washington ou de interesses especiais", disse Obama na Virgínia, um Estado tradicionalmente republicano, mas que nos últimos anos vem se inclinando pelos democratas. "Eles não vão financiar o meu partido. Eles não vão dirigir a nossa Casa Branca. Eles não vão afogar as vozes do povo americano", afirmou. "Nosso virtual indicado havia prometido não aceitar doações de lobistas de Washington, e a partir de hoje o Comitê Nacional Democrata faz essa promessa também", disse o presidente do partido, Howard Dean, que saudou também a chegada da equipe enviada por Obama. O senador já despachou um homem de confiança, Paul Tewes, para organizar a campanha para a eleição geral. (Reportagem adicional de Jeff Mason, Donna Smith)