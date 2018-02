Obama autoriza ataques aéreos dos EUA no Iraque

Obama também disse que sua administração iniciou uma missão humanitária para ajudar civis iraquianos na região norte do país, que estão sob cerco dos militantes sunitas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL). O presidente dos EUA afirmou ainda que a população norte-americana não pode "fechar os olhos para o genocídio em potencial instalado no local".

"Eu autorizei ataques aéreos a determinados alvos, se necessário, para ajudar as forças no Iraque", disse Obama em uma declaração transmitida pela TV a partir da Casa Branca. "Não há nenhuma decisão que possa tomar mais séria do que o uso da força militar."

Obama disse ainda que os EUA não vão implantar quaisquer tropas terrestres norte-americanas no território iraquiano. "Como comandante-em-chefe da nação, eu não vou permitir que os Estados Unidos sejam arrastados para lutar outra guerra no Iraque", declarou.

O presidente dos EUA pediu ainda que os líderes do Iraque encontrem uma solução para a formação de um novo governo que envolva as três principais correntes do país: os xiitas, os sunitas e os curdos. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.