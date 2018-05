Obama busca recuperar costa do Golfo após vazamento O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comprometeu-se hoje a fazer "todo o necessário" para restaurar a costa do Golfo. A declaração foi feita no dia que marca um ano do grande vazamento de petróleo nesta região, após a explosão de uma plataforma. "Os eventos que ocorreram em 20 de abril de 2010 e o vazamento de petróleo que se seguiu mostram o vínculo crítico entre o meio ambiente e a saúde econômica do Golfo", afirmou Obama em comunicado. "Meu governo está comprometido em fazer todo o necessário para proteger e restaurar a Costa do Golfo."