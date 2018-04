Obama busca voto feminino e ironiza rival em Virgínia

WASHINGTON - Em um discurso direcionado ao eleitorado feminino de Virgínia, um dos Estados-chave para sua reeleição, o presidente dos EUA, Barack Obama, acusou nesta sexta-feira, 19, seu adversário, o republicano Mitt Romney, de sofrer de amnésia, de estar 50 anos atrasado em termos de políticas para as mulheres e de ter um plano inócuo para criar 12 milhões de empregos até 2017.

A campanha democrata escolheu Fairfax, um dos condados mais ricos do país, a 30 quilômetros da Casa Branca, para Obama desfiar comentários sarcásticos e esquentar a batalha verbal contra seu rival. Em frente ao seu púlpito, uma placa deixava claro o alvo do discurso: "Certeza de saúde para as mulheres".

Na plateia, cerca de 9 mil pessoas se entusiasmaram com a presença do candidato democrata, vaiando várias vezes as menções ao republicano. "Não vaiem, votem", respondeu Obama. "Ele (Romney) quer fazer vocês acreditarem que, de alguma maneira, vai criar 12 milhões de empregos, cortar os impostos em US$ 5 trilhões, ainda que seja em favor dos americanos mais ricos, e nada disso vai aumentar o déficit público", acrescentou, com ironia.

A apenas 18 dias da eleição, Obama preferiu atacar mais do que discorrer sobre suas próprias propostas. Em especial, para a recuperação da economia. Romney tem defendido um plano de cinco tópicos para criar empregos e optou por voltar atrás em algumas de suas posições, que anteriormente serviram para agradar a direita radical, e agora se tornaram mais moderadas.

"Virgínia, vocês ouviram o New Deal (plano adotado por Franklin Roosevelt, em 1933), vocês ouviram o Square Deal (de Theodore Roosevelt), o Fair Deal (de Harry Truman). Mitt Romney está tentando dar a vocês um Sketchy Deal (um plano superficial, em tradução livre). Não podemos voltar a isso. Ele está mudando, recuando e se esquivando tanto que temos de dar um nome a essa nova condição. Acho é uma ‘romnésia’", ironizou o presidente.

Desde o segundo debate entre os dois candidatos, em Hempstead, no Estado de Nova York, a campanha de Obama decidiu dar atenção especial ao eleitorado feminino - a metade dos indecisos nos Estados-chave.

Em Virgínia, esse universo é de 4% dos eleitores. A média das mais recentes pesquisas no Estado, calculada pelo site Real Clear Politics, mostra Obama e Romney empatados, ambos com 48% das intenções de votos. Vencer em Virgínia significa levar 13 delegados para o Colégio Eleitoral, que decidirá a disputa.

Durante o debate em Hempstead, o presidente enfatizou ter assinado uma lei em favor da equiparação salarial entre mulheres e homens e suas políticas em favor do planejamento familiar e do aborto.

Romney afirmara ter se empenhado para contratar mulheres para postos públicos quando governou o Estado de Massachusetts. "Eu tinha um fichário cheio de mulheres", disse ele, em uma declaração que repercutiu mal entre o eleitorado feminino.

Obama afirmou que o republicano tem um "plano ineficaz" e sofre de "romnésia" também nas políticas para as mulheres. O democrata alegou ser uma "questão de família" equiparar o salários dos homens aos de suas mulheres e filhas, defendeu o direito ao aborto e argumentou ser a reforma do sistema de saúde promovida por seu governo um meio de assegurar o acesso à mamografia e a outros exames preventivos do câncer.

"O governador Romney quer nos levar a políticas mais adequadas aos anos 50. Até seu próprio companheiro de chapa (deputado Paul Ryan) disse que ele é um tipo de retrocesso à década de 50", afirmou.