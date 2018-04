Obama buscará dialogar com Teerã

O presidente americano, Barack Obama, disse ontem que espera criar "aberturas" nos próximos meses para iniciar conversações entre os Estados Unidos e o Irã, nas quais os dois países poderão sentar-se em uma mesa, frente a frente. Em sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, no dia 20, Obama declarou que pretende iniciar um diálogo com o Irã com o objetivo de manter uma "relação de respeito mútuo e de progresso". O presidente americano disse que sua equipe de segurança nacional está analisando as áreas nas quais os Estados Unidos podem "se engajar diretamente" com o Irã. Mas ele destacou que isso não vai ocorrer de um dia para outro e acrescentou que "muita desconfiança" estará no caminho da melhora de relações. Segundo Obama, Teerã precisa entender a visão dos EUA de que é "inaceitável" para os iranianos financiar grupos terroristas e um Irã com armas nucleares poderia desatar uma corrida armamentista que desestabilizaria o Oriente Médio. O presidente disse que os EUA estão enviando sinais de que "querem fazer as coisas de modo diferente" e é hora de o Irã agir com sabedoria. TALEBAN Obama disse não haver dúvidas de que terroristas estão agindo livremente nas áreas tribais do Paquistão e os EUA querem ter certeza de que o novo governo de Islamabad é um forte aliado no combate a essa ameaça. O presidente também declarou que os EUA devem ter uma melhor coordenação militar e diplomática com seus aliados para ter sucesso na resolução do conflito no Afeganistão. Obama comparou o Afeganistão ao Iraque e disse que, apesar de o país também estar programado para ter eleições, é bem menos estável que o Iraque. Em uma crítica ao governo do presidente Hamid Karzai, Obama disse que o governo afegão está fora da realidade do país. (Mais informações sobre a entrevista na pág. B3 do Caderno de Economia.)