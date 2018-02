Obama cancela viagem para discutir epidemia de ebola

Segundo informe da Casa Branca, Obama deixará de visitar os dois Estados para se encontrar com agentes responsáveis por coordenar o combate à doença no país. A mudança na agenda do presidente ocorre após uma segunda profissional de saúde ter sido diagnosticada com o ebola após cuidar de um paciente em um hospital do Texas.

Obama originalmente iria discursar em um evento para arrecadar fundos para os democratas do Senado, em Nova Jersey, e depois seguiria para um comício do governador Dannel Malloy, no Connecticut. Fonte: Associated Press.