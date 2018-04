Obama cancela viagem para funeral de Kaczynski

Em nota divulgada há pouco, a Casa Branca informou que a viagem foi cancelada por causa das más condições de voo, afetadas pela erupção de um vulcão na Islândia. O presidente Obama partiria hoje à noite para o funeral de Kaczynski, marcado para amanhã, na Cracóvia, no sul do país. O presidente polonês, sua esposa e mais 94 representantes do governo morreram em um acidente aéreo que ocorreu sábado passado no oeste da Rússia.

A nuvem de cinzas espalhada pelo vulcão provocou um caos na Europa, forçando diversos países a paralisar a movimentação aérea. O temor é de que as microscópicas partículas das cinzas expelidas pelo vulcão, altamente abrasivas, possam ameaçar a segurança de passageiros, provocando falhas nas aeronaves.