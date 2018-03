Obama chega a Berlim e se reúne com Angela Merkel O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, iniciou hoje por Berlim sua jornada européia de visita a aliados de Washington no exterior. Logo depois de desembarcar no aeroporto de Tegel, Obama foi levado para uma reunião particular com a chanceler Angela Merkel na sede do governo alemão, situada de frente para o Parlamento. Berlim é a primeira escala da fase européia de um tour que já levou Obama ao Afeganistão, ao Iraque, a Israel e à Jordânia. Depois da Alemanha, o senador americano deverá visitar a França e a Grã-Bretanha. Um dos objetivos do tour de Obama pelo mundo - ele viaja oficialmente na condição de senador - é reforçar suas credenciais em política externa em um momento no qual participa da campanha pela presidência dos EUA tendo como oponente o republicano John McCain.