Obama chega à Jordânia para encontrar rei Abdullah II O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje à Jordânia em vôo procedente do Iraque para conversar com o rei Abdullah II. A expectativa é de que os dois falem sobre as perspectivas de paz para o Oriente Médio. Obama desembarcou em uma base militar nos arredores de Amã. A visita de Obama à Jordânia será curta. Ele deve seguir ainda hoje viagem para Israel. O candidato democrata passou a manhã de hoje na província iraquiana de Anbar, onde conversou com líderes tribais que no ano passado aliaram-se a forças americanas e iraquianas na luta contra a Al-Qaeda no Iraque. O contato com os líderes tribais ocorreu em Ramadi e encerrou a visita de Obama ao Iraque, onde conversou com autoridades locais sobre retirada de tropas e foi informado sobre a situação por comandantes militares americanos. De Ramadi, o candidato democrata seguiu para Amã.