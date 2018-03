Obama chega ao Havaí para visitar avó doente O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou ao Havaí hoje para visitar a avó, Madelyn Dunham. Obama descreve Madelyn, de 85 anos, como uma "heroína" e disse que ela teve papel importante na sua criação. A avó do candidato está doente. A campanha dele se negou a informar qual o problema, apenas ressaltando que é algo grave. Obama interrompeu sua campanha ontem para viajar ao Havaí, onde viveu na adolescência em grande parte criado pelos avós. Ele deve voltar à campanha no sábado. As eleições estão previstas para 4 de novembro, quando Obama enfrentará o republicano John McCain. O senador democrata por Illinois disse ontem na CBS que quando sua mãe, Ann Dunham, nascida no Kansas, morreu ele "chegou muito tarde". "Nós sabíamos que ela não estava bem, sabe, o diagnóstico dizia que tínhamos um pouco mais de tempo e não tivemos. Então eu quero garantir que eu não cometerei o mesmo erro duas vezes", recordou Obama. As informações são da Dow Jones.