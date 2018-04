Obama cita Lula como exemplo na América Latina

O presidente americano, Barack Obama, afirmou nesta terça-feira, 23, durante entrevista coletiva na Casa Branca, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um exemplo para outros países da América Latina. Questionado sobre a relação dos Estados Unidos com a região, Obama citou Lula e a presidente do Chile, Michelle Bachelet, como líderes da América Latina que mantêm um bom relacionamento com o governo americano.

"Eu penso que o Chile lidera pelo exemplo", disse o presidente americano, que se encontraria com Bachelet em Washington nesta terça-feira. "Estou usando o Chile como um exemplo, mas o mesmo é verdade para o Brasil."

"O presidente Lula tem uma orientação política muito diferente da maioria dos americanos", acrescentou Obama. "Ele surgiu do movimento sindical e era visto como um forte esquerdista."

"Acontece que ele se mostrou uma pessoa muito prática, que, apesar de manter relações por todo o espectro político da América Latina, realizou todos os tipos de reformas de mercado inteligentes que fizeram o Brasil prosperar", afirmou o presidente americano.

Ao elogiar Lula e Bachelet, Obama disse que os dois presidentes apontam o caminho que países "onde a tradição democrática não é tão enraizada" deveriam seguir. "Nós podemos tornar uma causa comum mostrar para esses países que democracia, respeito pelos direitos de propriedade, respeito por economias de mercado e respeito às leis podem levar a uma maior prosperidade", completou o presidente americano.

