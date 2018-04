Obama cobra futuro líder chinês em visita

No início de uma disputa geopolítica no Sudeste Asiático e às voltas com a resistência chinesa em apoiar uma ação contra a Síria na ONU, o presidente americano, Barack Obama, cobrou ontem - sem sucesso - de Xi Jinping, provável sucessor de Hu Jintao, mudanças em questões como economia e direitos humanos. Segundo a Casa Branca, a reunião no Salão Oval serviu para o americano criar uma relação próxima com o chinês.

"Esperamos que a China continue a ter um papel crescente nos assuntos mundiais", afirmou Obama, depois de apontar "questões críticas de direitos humanos" no país asiático e de dizer que os EUA estavam desapontado com o veto da China à resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando a violenta repressão aos protestos na Síria.

"Acreditamos que é especialmente importante que os EUA e a China desenvolvam uma forte relação de trabalho para ajudar a trazer a estabilidade, a ordem e a segurança, que no final das contas garantem melhores condições de vida para nossos povos."

Xi foi a Washington para tratar do acordo bilateral fechado durante a visita de Hu Jintao a Obama, no ano passado. Ele assegurou que a relação bilateral entre as duas maiores economias do mundo continua na trilha certa.

"O trabalho dos dois países para a construção de uma parceria cooperativa com base no respeito e nos interesses mútuos segue", disse Xi.

Obama apontou a necessidade de a China assumir sua responsabilidade na solução da crise econômica mundial - uma referência indireta à política cambial de desvalorização do yuan. Xi não fez comentários a respeito.

Síria. Em Pequim, o premiê da China, Wen Jiabao, reiterou a uma delegação da União Europeia que seu país se opõe a ações mais duras contra a ditadura de Bashar Assad na Síria. A China, assim como a Rússia, votou contra a adoção de sanções contra Damasco no Conselho de Segurança no dia 7. Com isso, Pequim e Moscou frustraram a estratégia americana de forçar a renúncia de Assad.

Xi também foi recebido pelo vice-presidente americano, Joe Biden, em um almoço no Departamento de Estado.