Obama comemora 51º aniversário jogando golfe

Vestindo uma camisa branca, calça cáqui e óculos escuros, Obama partiu para Camp David a bordo do Marine One, o helicóptero presidencial, após passar cerca de seis horas no campo de golfe. Ele estava em companhia de um pequeno grupo de amigos e assessores, que incluíam o chefe da Casa Branca, Sam Kass, um frequente parceiro de golfe.

Em e-mail enviado a partidários, Obama alertou que o aniversário de hoje "poderá ser o último que celebro como presidente dos Estados Unidos, mas isso não depende de mim, depende de você."

Obama retomará a campanha para a reeleição logo em seguida, com eventos para levantar fundos em Connecticut, na segunda-feira, e comícios no Colorado, na quarta e quinta-feira.

A eleição, que Obama disputará com o candidato republicano Mitt Romney, está marcada para novembro. As informações são da Associated Press.