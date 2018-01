Obama comuta pena de 95 prisioneiros federais

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, comutou as sentenças de 95 prisioneiros federais e concedeu perdão a 2, informou nesta sexta-feira, 18, a Casa Branca. A medida está de acordo com o esforço do presidente de reorientar o sistema de justiça criminal para aliviar a superpopulação das prisões. Quarenta prisioneiros que cumpriam pena de prisão perpétua serão libertados.

Trata-se da maior comutação de penas feitas de uma só vez por um presidente e vai mais que dobrar o número de concessões desde que Obama assumiu o cargo.

As comutações são maiores do que as dos últimos quatro presidentes anunciaram em seus governos. A ação, no entanto, é pequena se comparada com as dezenas de milhares de prisioneiros federais que entraram com pedido de clemência depois que a administração democrata iniciou uma revisão para corrigir excessos do passado.

A medida também é anunciada em um momento em que o presidente pressiona por uma revisão das leis criminais que poderia reverter décadas de tendências de penas de crimes não-violentos que fizeram inchar a população carcerária do país, impactando desproporcionalmente as comunidades hispânicas e afro-americanas.

"Eu concordei com o seu pedido porque você demonstrou o potencial para mudar a sua vida", escreveu Obama, em cartas separadas, para cada um dos prisioneiros beneficiados com a medida. As cartas foram assinadas no Salão Oval da Casa Branca na quinta-feira. "Agora, é com você valorizar ao máximo essa oportunidade."

A vasta maioria das comutações anunciadas nesta sexta-feira é ligada a casos de condenados por crimes não violentos relacionados a drogas, mantidos na prisão por mais de uma década, com bom comportamento, que receberiam uma pena menor se o julgamento ocorresse hoje. Grande parte dos prisioneiros será libertada em abril. / NYT