Obama condena repressão ''violenta e injusta'' de Teerã Em seu pronunciamento mais duro desde o início dos protestos em Teerã, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ontem que o governo iraniano pare com a repressão "violenta e injusta" contra os dissidentes. "Os direitos universais de assembleia e de livre expressão devem ser respeitados", disse Obama por meio de um pronunciamento escrito. "Os Estados Unidos estarão com todos os que buscam o exercício destes direitos." O presidente americano vinha, até então, demonstrando uma reação comedida aos confrontos no Irã, o que irritou os críticos do governo do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e de membros do Congresso americano. Obama enfrenta o desafio de defender os direitos dos manifestantes sem deteriorar ainda mais o diálogo com Teerã.