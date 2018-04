Obama convida Netanyahu para visitar casa Branca

A visita, que acontecerá em meio à tensão com o Irã, foi definida durante uma viagem de três dias do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Tom Donilon, a Israel para negociações de segurança com Netanyahu, o ministro da Defesa, Ehud Barak, e outras autoridades israelenses.

"O sr. Donilon retransmitiu ao primeiro-ministro Netanyahu que o presidente está ansioso para se reunir com ele na Casa Branca em 5 de março", disse a Casa Branca em comunicado.

O gabinete de Netanyahu afirmou neste mês que o premiê visitaria os EUA no início de março, mas esta foi a primeira vez em que foi divulgada uma data. As informações são da Dow Jones.