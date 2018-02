Obama corre atrás de eleitores e de calorias Enquanto as urnas eram abertas para as eleições primárias da Carolina do Norte e Indiana, na terça-feira, o pré-candidato à Casa Branca Barack Obama parava numa cantina em busca de alguns votos e de um café da manhã à base de ovos e batatas, na esperança de acrescentar alguns quilinhos à sua esguia silhueta. O senador, cuja campanha se baseia na palavra "mudança", costuma dizer que é diferente do político norte-americano típico por ser "um sujeito negro e magrelo" com um nome estranho. Mas vários eleitores acham que o candidato precisava ser mais robusto. Recentemente, em Evansville, um pedreiro lhe disse que Obama parecia estar passando fome. Obama, que diz ter perdido cerca de quatro quilos na campanha, parece dar ouvidos. "Estou tentando engordar", disse ele na terça-feira, traçando uma enorme omelete com fritas e torradas. No café da manhã da véspera, ele raspou um prato de ovos mexidos, salsicha e biscoitos, enquanto conversava com membros de um sindicato. Mais tarde, na Carolina do Norte, comeu uma torta de limão num restaurante e comprou uma quentinha com asas de frango em outro, logo em seguida. Visitar bares e comer iguarias como churrasco e enroladinho de salsicha são o arroz-com-feijão da política norte-americana, e alguns marqueteiros acham que Obama às vezes parece frugal demais quando recusa chocolates e outras guloseimas. Esses especialistas acham que um pouco mais de cheeseburguers e sundaes reforçariam a imagem de "sujeito comum" que Obama tenta passar, especialmente na busca pelo eleitorado operário branco. Mesmo comendo tantos ovos no café da manhã nos últimos dias, é improvável que Obama engorde muito. Ele faz exercícios diariamente, em esteiras ou equipamentos ergométricos, e também levanta pesos. Como costuma fazer nos dias de votação, Obama aproveitou a tarde para relaxar jogando basquete.