Obama critica doações anônimas de campanha

O presidente dos EUA, Barack Obama, aumentou ontem seus ataques contra doações de campanha anônimas feitas por corporações estrangeiras, apesar da insistência de grupos empresariais de que a alegação não tem fundamento. Tomando o cuidado de não apontar o dedo diretamente para ninguém, Obama disse que o dinheiro de campanha poderia estar vindo da indústria petrolífera para conter as políticas ambientalistas do governo ou de empresas do setor financeiro que desaprovam suas reformas em Wall Street.