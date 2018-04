Obama critica lei de imigração do Arizona e pede reforma

Obama disse que o fracasso em agir levaria a esforços "mal encaminhados" - e citou um projeto de lei sobre imigração do Estado do Arizona, que, caso seja firmado pelo governador, a lei exigirá que a polícia questione pessoas sobre seu status imigratório, se houver alguma razão para suspeitar de que alguém está no país ilegalmente.

O líder norte-americano afirmou que instruiu membros de sua administração para examinar se a lei do Arizona viola os direitos civis. O presidente falou durante uma cerimônia de naturalização no Rose Garden, onde 24 militares receberam a cidadania norte-americana. Obama disse que essas pessoas representam um caso de verdadeiro patriotismo, pois serviram um país que ainda não podiam chamar de seu.