Obama critica pais negros ausentes O candidato democrata, Barack Obama, lembrou seu próprio histórico de crescer sem pai para dar ontem uma mensagem aos negros. "Precisamos de pais que percebam que sua responsabilidade não termina na concepção", disse a 20 mil fiéis da Igreja Apostólica de Deus, em Chicago. Obama lembrou que "mais da metade das crianças negras (dos EUA) vive apenas com um dos pais", número que diz ter dobrado desde sua infância. O candidato também incentivou os negros a "não se contentarem com conquistas medíocres": "Não se satisfaçam apenas com a conclusão do ensino fundamental."