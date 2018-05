Obama critica presidente sírio por uso de violência 'revoltante'

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu nesta sexta-feira, 22, que o governo sírio interrompa o uso de violência "revoltante" contra manifestantes e acusou o presidente Bashar al-Assad de buscar ajuda do Irã.

"Este revoltante uso de violência para reprimir os protestos deve chegar a um fim agora", disse Obama em um comunicado divulgado pela Casa Branca nesta sexta. O presidente também afirmou que os Estados Unidos condenam "nos termos mais veementes, o uso da força" pelo regime contra os manifestantes.

"Em vez de ouvir o seu próprio povo, o presidente Assad está acusando pessoas de fora enquanto pede assistência iraniana para reprimir os cidadãos da Síria através das mesmas táticas brutais que têm sido usadas pelos aliados iranianos".

Obama acusou ainda o regime de Assad de não ser sério ao anunciar o fim do estado de emergência no país, decisão anunciada na quinta-feira. "As medidas do governo sírio de acabar com a Lei de Emergência e de permitir protestos pacíficas não foram sérias, dada a violenta e contínua repressão contra os manifestantes hoje", diz o comunicado.

No documento o presidente ainda afirma que ao longo dos últimos dois meses os Estados Unidos apoiaram Assad e o governo sírio a implementarem reformas significativas no país, mas "eles se recusam a respeitar os direitos do povo sírio ou de atender aos seus anseios".

Pelo menos 88 pessoas morreram na Síria em confrontos com forças de segurança apenas nesta sexta-feira, o dia mais violento desde o início das manifestações, em 18 de março.

