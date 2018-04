Obama dá resposta a internauta iraniano O presidente dos EUA, Barack Obama, respondeu durante uma coletiva de imprensa na terça-feira uma questão supostamente formulada por um internauta iraniano e apresentada por um repórter do site Huffington Post. O iraniano, que não foi identificado, perguntou a Obama: "Em quais condições os EUA aceitariam a eleição do (presidente Mahmoud) Ahmadinejad? Aceitá-la não seria uma traição aos manifestantes no Irã?" Calmo, o presidente respondeu que não poderia dizer "o que realmente aconteceu" e se houve fraude nas eleições, pois não havia observadores internacionais no Irã. "O que sabemos é que uma porcentagem considerável do Irã considerou a eleição ilegítima."