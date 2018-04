Obama dá sinais de que vai suspender projeto A abordagem lenta do presidente Barack Obama em relação à instalação do sistema de defesa antimísseis na Europa está alimentando especulações de que ele planeja congelar o projeto que herdou de George W. Bush, ou usá-lo como moeda de troca em negociações mais abrangentes sobre segurança envolvendo a Rússia. Trata-se de um tema que traz importantes implicações para a política americana diante da Europa, cujo território seria o alvo da proteção. E o assunto complica as relações com a Rússia, que se opõe ferozmente ao projeto, e com o Irã, cujas tentativas de desenvolvimento de mísseis de longo alcance estão na raiz da motivação que levaria os americanos a dar sequência ao plano. Obama não revelou como pretende proceder, destacando apenas que o sistema deve apresentar uma boa relação custo-benefício, ter a eficácia comprovada e não pode desviar recursos de outras prioridades de segurança nacional. Alguns especialistas, contudo, já estão interpretando a constante repetição dessas advertências como sinais de que ele não está ansioso para dar prosseguimento à parte europeia do plano de Bush. "Acho que o projeto não é considerado prioritário", disse James F. Collins, diretor de estudos sobre a Rússia do Instituto Carnegie pela Paz e ex-embaixador dos EUA em Moscou. Ele acredita que o governo esteja pensando em como incluir o assunto em um conjunto mais abrangente de negociações com Moscou. Alguns assessores de Obama sugeriram que o sistema antimíssil entrará na extensa lista de programas e medidas que passarão por uma reavaliação programada ainda para este ano. Dean Wilkening, físico e especialista em defesa da Universidade Stanford, disse que o aperto financeiro provocado pela crise econômica pode ser o principal motivo por trás da reticência do governo Obama. "Eles podem optar pelo adiamento do projeto simplesmente por causa dos seus custos e de gastos mais urgentes", disse Wilkening.