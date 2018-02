Obama dará entrevista à tarde, após vitória republicana O presidente dos EUA, Barack Obama, concederá uma entrevista à imprensa às 17h50 (de Brasília), na qual fará seus primeiros comentários sobre o resultado das eleições parlamentares realizadas ontem. Tanto o Partido Democrata, de Obama, quanto o Republicano, que saiu do pleito com a maioria do Senado e da Câmara, já começaram a avaliar o impacto da vitória republicana.