Obama decidirá questão imigratória logo, diz conselheiro

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai tomar uma decisão antes do fim do verão (no hemisfério norte) sobre o uso de sua autoridade para resolver o problema dos imigrantes que vivem ilegalmente no país, disse o conselheiro sênior da Casa Branca Dan Pfeiffer neste domingo.

Pfeiffer afirmou que Obama não tem escolha a não ser agir por conta própria, porque o Congresso teve um "fracasso em consertar o sistema de imigração" e não pode fornecer mais fundos para resolver a crise de crianças da América Central que têm atravessado a fronteira do México com os EUA.

O conselheiro descreveu os rumores de que Obama poderia atrasar a deportação de até 5 milhões de imigrantes de suposições "ruins".

Em declarações ao programa dominical "This Week" na ABC News, Pfeiffer disse, antes de agir, Obama está aguardando as recomendações do procurador-geral Eric Holder e do secretário de Segurança Nacional Jeh Johnson, mas que qualquer ação estará "dentro dos limites da lei". Fonte: Associated Press.