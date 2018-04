Obama declara catástrofe de grandes proporções em NY

O fenômeno natural causou a maior destruição no metrô de Nova York em seus 108 anos de existência, afirmou hoje o chefe da Autoridade de Transporte Metropolitano, Joseph Lhota. Os três grandes aeroportos da cidade foram fechados e mais de 13,5 mil voos foram cancelados por causa da tempestade.

Uma onda de tamanho sem precedentes (3,9 metros), atingiu a parte baixa de Manhattan, inundando túneis, estações de metrô e ruas.

O ciclone pós-tropical chegou em terra firme no Estado de Nova Jersey na noite de segunda-feira. Ele causou blecautes que deixaram mais de 6 milhões de residências e empresas sem energia na Costa Leste e partes do Meio-Oeste e interrompeu a campanha presidencial.

Três dos mortos foram crianças, uma delas de apenas oito anos. Pelo menos uma morte causada pela tempestade ocorreu no Canadá.

O furacão Sandy causou 69 mortes em sua passagem pelo Caribe na semana passada. Pouco antes de tocar terra firme, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), diminuiu sua categoria para ciclone pós-tropical, uma distinção puramente técnica, baseada na pressão interna e formato do fenômeno. O encontro de Sandy com um sistema climático de inverno formou a supertempestade que castiga os Estados Unidos. As informações são da Associated Press.