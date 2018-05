Obama defende energia renovável contra alta da gasolina

Obama levantou a questão do aumento do preço da gasolina em quase toda aparição pública, dizendo entender o peso que os gastos maiores com combustível exercem sobre os orçamentos de algumas famílias. Ele anunciou na quinta-feira durante um evento em Reno, Nevada, que o Departamento de Justiça do país começará a examinar casos de fraude ou manipulação nos mercados de petróleo, mesmo que o procurador-geral dos EUA, Eric Holder, tenha sugerido que uma variedade de motivos legais podem estar por trás da alta dos preços.

Como já fizera anteriormente, Obama disse neste sábado que não "há bala de prata" que reduza os preços da gasolina imediatamente. Contudo, ele afirmou que o governo pode adotar medidas para ajudar a fazer a diferença no longo prazo, como elevar a produção norte-americana de petróleo, extirpar qualquer atividade ilegal por parte de traders e especuladores e retirar subsídios de US$ 4 bilhões concedidos a petrolíferas. "Em vez de subsidiar as fontes de energia de ontem, nós precisamos investir na de amanhã", afirmou Obama. As informações são da Associated Press.