Obama defende o uso de aviões não tripulados O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu a campanha com o uso de aviões não tripulados, conhecidos como drones, de acordo com uma reportagem do jornal The Wall Street Journal. "Drones não causaram um grande número de vítimas civis", disse ele na segunda-feira ao ser questionado sobre o programa com esse tipo de avião em uma sessão online de pergunta e resposta.