Obama defende presos cubanos O presidente Barack Obama divulgou um comunicado ontem pedindo a libertação de todos os presos políticos de Cuba. "É minha sincera esperança que todos sejam soltos e possam participar de um futuro democrático em Cuba", disse Obama. Ele elogiou os cinco dissidentes cubanos que receberam o prêmio do National Endowment for Democracy, entre eles quatro que continuam em prisões cubanas. Com o comunicado, Obama tentou consertar uma gafe que cometeu quarta-feira. Foi a primeira vez em cinco anos que o presidente não prestigiou os vencedores do prêmio. Normalmente, o representante dos dissidentes vencedores do prêmio é convidado para se encontrar com o presidente na Casa Branca.