Obama descarta nova guerra no Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que continuará com os ataques aéreos no Iraque, "se necessário", mas garantiu que os EUA não serão "arrastados" para outra guerra no país. Em seu comunicado semanal, divulgado em vídeo neste sábado pela Casa Branca, Obama afirmou que autorizou operações no Iraque devido à aproximação de forças terroristas da cidade curda de Erbil.