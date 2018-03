Obama desembarca em Paris antes de seguir para Londres O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, desembarcou hoje em Paris para reunir-se com o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Obama vai passar hoje algumas horas em Paris no intervalo entre suas visitas a Berlim e a Londres. Um dia antes, cerca de 200 mil pessoas assistiram, na capital alemã, a um discurso de Obama sobre as relações euro-americanas. O encontro de Obama com Sarkozy está marcado para o meio-dia (hora de Brasília) e a expectativa é de que eles concedam uma entrevista coletiva conjunta ao término da reunião. Sarkozy deixou uma reunião de cúpula no sudoeste da França apenas para receber Obama no Palácio do Eliseu em Paris. Sarkozy já havia se reunido antes no palácio com o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain. Sarkozy e Obama já se conhecem. Os dois reuniram-se em Washington em 2006, numa visita de Sarkozy aos EUA meses antes de ser eleito presidente da França.