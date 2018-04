Obama desperta entusiasmo de eleitores com 'Sim, Nós Podemos' O democrata Barack Obama é o candidato do "Sim, Nós Podemos" na corrida de 2008 pela Presidência dos Estados Unidos, postado à frente de uma onda de entusiasmo popular ausente do jogo político norte-americano havia anos. Atores de Hollywood e músicos famosos gravaram um vídeo para a Internet exaltando os discursos empolgados de Obama, cantando "Sim, Nós Podemos" enquanto o candidato fala ao fundo. Do outro lado democrata, sua rival Hillary Clinton representa o "caxias" da campanha, dizendo ter a solução para todos os problemas do país. Em uma disputa eleitoral na qual as diferenças de política entre os pré-candidatos do Partido Democrata não são tão grandes, a personalidade de cada um ganha o primeiro plano. E, até agora, Obama tem conseguido brilhar mais do que Hillary, mesmo que esta o critique acusando os discursos inflamados do adversário de não serem nada além de promessas vazias. "Um dos candidatos é um orador inspirado. O outro faz mais a linha do político tecnocrata", afirmou o estrategista Jim Duffy, do Partido Democrata. "Obama não lhe dirá como fazer uma salsicha. Ele lhe dirá para comer a salsicha porque isso lhe fará bem." Obama, senador pelo Estado de Illinois que pode se transformar no primeiro presidente negro dos EUA, ameaça fazer naufragar os sonhos de Hillary, a senadora por Nova York com um reconhecido passado na política e que liderou por bastante tempo a disputa pela vaga democrata na eleição presidencial. Segundo Lizz Chadderdon, Obama vem impressionando os norte-americanos. "O principal é esse discurso tão comovente sobre ter chegado a hora de os EUA voltarem-se para dentro e concentraram-se em seus problemas. As pessoas ouvem o discurso e dizem 'Sim"', disse. "NÍVEL ABSTRADO" Comenta-se que Obama não tem apresentado propostas específicas para acompanhar seus pronunciamentos empolgantes. "Obama tem conseguido manter-se em um nível bastante abstrato", afirmou Merle Black, professor de ciências políticas na Universidade Emory, em Atlanta. Se conquistar a vaga do Partido Democrata, o senador "enfrentará o desafio de manter vivo esse sentimento de esperança e otimismo ao ser obrigado a lidar com pontos específicos de programas de governo e ao ser questionado sobre a forma como votou até agora no Senado", disse. "A campanha será diferente." Os democratas sabem que Obama deve enfrentar dificuldades quando os republicanos começarem a analisar as votações no Senado e começarem a questionar a experiência política dele. "Não acredito que o país esteja ciente do quão liberal ele é", afirmou Chadderdon. "Não sei o que os moderados farão quando descobrirem isso." Os republicanos já se mobilizam para o caso de Obama se tornar o adversário, nas eleições de novembro, de John McCain, o provável candidato deles. Ao dar apoio a McCain na quinta-feira, o ex-pré-candidato republicano Mitt Romney afirmou, por exemplo, que os democratas "são muito bons quando se trata de assumir poses heróicas".