Obama detalha planos para seu centro presidencial em Chicago

CHICAGO - O ex-presidente americano Barack Obama divulgou nesta quarta-feira, 3, o plano projetado para seu centro presidencial em Chicago, que ele diz esperar que funcione como um local de treinamento para futuras gerações de líderes.

O Centro Presidencial Obama será construído em 200 hectares no Jackson Park, em South Side, Chicago. O parque foi inicialmente criado como parte da Feira Mundial de 1893. O desenvolvimento do projeto prevê a construção de três prédios - um museu, um fórum e uma biblioteca - formando um câmpus ao redor de uma praça.

O museu, o mais alto das três estruturas, incluirá áreas públicas, escritórios e salas de aula, além de espaços para exibições, segundo explicou a Fundação Obama, em um comunicado.

"Queremos que esso seja a principal instituição do mundo para treinamento de jovens e lideranças que possam fazer a diferença em suas comunidades, em seus países e no mundo. Esse é o nosso objetivo", afirmou Obama no evento de lançamento do projeto, em Chicago.

Lentamente, Obama começa a retornar à vida pública após deixar o cargo em janeiro. No mês passado, ele moderou um evento na Universidade de Chicago na sua primeira aparição desde que deixou a Casa Branca.

O projeto deverá levar quatro anos para ser concluído, segundo Obama, mas os programas educacionais começarão este ano. O ex-presidente explicou que doará US$ 2 milhões para programas de empregos na comunidade de Chicago, seu berço político.

Obama nasceu e cresceu no Havaí, foi a universidade em Nova York e Califórnia, mas comprou casa e passou a maior parte de sua carreira política pré-Casa Branca em Chicago. Nessa cidade, ele iniciou seu trabalho como ativista comunitário antes de se tornar senador estadual de Illinois e, depois, senador em Washington.

Nova York e Havaí também concorreram para ser a sede do centro presidencial de Obama, mas acabaram vencidos por Chicago.

Os escritórios Tod Williams Billie Tsien Architects Partners, de Nova York, e Interactive Design Architects, de Chicago, foram escolhidos no ano passado como as empresas que conduzirão o projeto.

Residentes de South Side, incluindo muitos de bairros vizinhos considerados pobres e violentos, aguardam por uma oportunidade de trabalhar no centro e pelos investimentos que ele trará para a região.

Alguns pequenos comerciantes, porém, se preocupam com o fato de que o empreendimento possa elevar os preços de aluguéis na região. Para Obama, o projeto poderá ser uma transformação para a comunidade. / Reuters