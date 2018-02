Obama deve buscar maior aproximação com América Latina na Cúpula das Américas Depois do aperto de mão para quebrar o gelo com o presidente de Cuba, Raúl Castro, na abertura da Cúpula das Américas, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, busca traçar um futuro menos conflituoso com a América Latina, uma região que há muito tempo se incomoda com a dominação de Washington.