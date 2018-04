Obama deve criar órgão para lidar com religiões O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou hoje que estabelecerá na Casa Branca um escritório que não mostrará favoritismo com qualquer grupo religioso e aderirá à estrita separação entre igreja e Estado. Obama deve firmar ainda hoje uma ordem executiva criando o escritório que tratará entre outras coisas dos assuntos ligados à religião. O órgão deve expandir e alterar o foco do escritório criado pelo ex-presidente George W. Bush. Obama disse que nenhuma religião será favorecida. Falando durante o Café da Manhã Nacional dos Fiéis, Obama lembrou como a fé tem causado divisões, guerras e preconceitos. Porém, ele afirmou que não há religião cuja doutrina principal seja o "ódio" e todas as religiões devem ensinar às pessoas sobre o amor e os cuidados uns com os outros. Obama falou também sobre sua experiência pessoal, filho de um pai nascido muçulmano e de uma mãe cética em relação a religiões organizadas. Também lembrou a decisão de, quando um jovem adulto, adotar o cristianismo protestante.