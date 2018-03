Obama prometeu tornar o programa de aeronaves não tripuladas mais "transparente" em seu discurso sobre o Estado da União, no início deste ano. Segundo o oficial da Casa Branca, Obama estava pronto para abordar o tema no mês passado, mas postergou os planos diante de protestos de greve de fome feito por presos em Guantánamo. As informações são da Dow Jones.