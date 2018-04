Obama deve tomar 'em dias' decisão sobre Afeganistão O porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que ele tomará uma decisão "em dias, não em semanas" sobre quantas tropas adicionais serão enviadas ao Afeganistão e quando os soldados partirão. O secretário de imprensa da Casa Branca, Robert Gibbs, deu as declarações durante uma conversa com repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial, que transportava o presidente norte-americano e sua família de volta a Washington, após o final de semana em Chicago. Na semana passada, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, disse durante uma coletiva de imprensa no Pentágono que Obama "terá várias opções em frente" sobre o Afeganistão. Gates sugeriu, como outros funcionários, que o comandante das forças norte-americanas no Afeganistão terá todas as forças que pediu, mas nada além disso. O general David McKiernan quer mais unidades de combate e de apoio, como helicópteros, para lutar contra a crescente insurreição do Taleban nas regiões sul e leste do Afeganistão. Obama adotou uma abordagem cautelosa sobre o aumento do número de tropas no Afeganistão. A expectativa é de que ele aprove inicialmente apenas parte do pedido dos militares de 30 mil soldados neste ano, enquanto conselheiros civis e militares atualizam os objetivos dos EUA na guerra.