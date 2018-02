Obama discute alternativas a cortes de gastos

Em seu discurso semanal de rádio e internet, Obama afirmou que está discutindo com os republicanos alternativas para substituir os cortes de gatos automáticos que entraram em vigor no dia 1º de março. Obama ainda disse que a reforma da imigração e o controle de armas são outros temas que ele acredita que democratas e republicanos possam chegar a um acordo.

Obama também destacou a queda do desemprego no país, para 7,7% no mês passado, e destacou que a expansão da economia ainda é sua prioridade.

O senador republicano Jess Sessions, do Alabama, disse que está preocupado com o risco de que os senadores democratas apresentem, na semana que vem, um orçamento que não contenha a dívida do país. As informações são da Associated Press.