Obama diz estar preocupado com situação no Irã O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que o povo do Irã deve escolher quais são os seus líderes. Obama disse estar preocupado com a situação política e com a violência no Irã e afirmou que seria errado ficar em silêncio enquanto acontecem tumultos em Teerã. Os comentários de hoje foram as primeiras declarações de Obama sobre a eleição presidencial no Irã, na qual o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, foi reeleito em meio a denúncias de fraudes e protestos populares. Segundo ele, qualquer investigação sobre a eleição iraniana da sexta-feira, que a oposição diz ter sido fraudada pelo governo, não deve resultar em carnificina.