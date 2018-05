Obama diz que ação do Wikileaks é 'deplorável'

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse neste sábado a líderes de Turquia e México que as ações do WikiLeaks são "deploráveis". Obama tenta conter os danos de um enorme vazamento de telegramas secretos da diplomacia.

Após conversarem por telefone com o presidente dos EUA, o primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, e o presidente do México, Felipe Calderón, disseram que as informações do WikiLeaks não causariam danos aos laços de seus países com Washington, afirmou a Casa Branca.

Documentos relacionados à Turquia mostraram que diplomatas norte-americanos tinham dúvidas sobre a confiança de seu aliado na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e se referiam à direção da entidade como dividida.

A Casa Branca afirmou que, em telefonema com o premiê turco, "o presidente expressou seu pesar pela ação deplorável do WikiLeaks, e os líderes concordaram que ela não afetará a estreita cooperação entre EUA e Turquia."