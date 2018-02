Obama diz que acordo com o Irã é 'questão aberta' Sobre as negociações do acordo nuclear com o Irã, o presidente dos EUA, Barack Obama, classificou como "uma questão aberta" se os negociadores internacionais e o país podem chegar a um acordo a respeito do programa nuclear de Teerã. Ele disse que, com um prazo iminente, as próximas três ou quatro semanas serão determinantes.