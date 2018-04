Obama diz que acordo com Teerã abre novas possibilidades para povo iraniano

WASHINGTON - O presidente Barack Obama disse ontem que um acordo nuclear com o Irã pode abrir "novas possibilidades e prosperidade" para o povo iraniano. Mesmo com a continuação das negociações, o governo Obama emitiu uma ordem permitindo às instituições acadêmicas americanas operar programas de intercâmbio com universidades iranianas.

O anúncio foi feito após comentários de Obama em uma mensagem anual em vídeo sobre o Ano Novo Iraniano, o Nowruz, para os iranianos. A mensagem deste ano coincide com as negociações nucleares entre EUA, Irã e cinco outras potências mundiais.

Obama diz que chegar a um acordo "vai ser difícil". Mas acrescenta que está comprometido com a diplomacia porque acredita que há base para uma "solução prática" para a disputa nuclear.

O presidente diz que o Irã poderá manter acesso a "energia nuclear pacífica" depois de um acordo final. Ele diz que o acordo pode significar também mais crescimento econômico e empregos para os iranianos.

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, em sua própria mensagem para o Nowruz, disse esperar que o povo do Irã possa ser capaz de "concretizar suas aspirações" no próximo ano. Ele comemorou também a perspectiva de que o maior intercâmbio cultural e ligações acadêmicas entre os dois países beneficie nossos dois povos". / AP