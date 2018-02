Obama diz que economia dos EUA vem progredindo

O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou que ele e os políticos do Partido Democrata tiveram sucesso em tirar a economia da beira do colapso, mas reconheceu que ainda há problemas para a classe média. A declaração foi feita em discurso em uma universidade no subúrbio de Chicago, a cinco semanas de uma eleição na qual os republicanos parecem ter mais chance de ganhar o controle do Senado.

"Apesar de tudo que ainda resta, de tudo que os cidadãos ainda precisam alcançar, o que eu quero que as pessoas saibam é que há coisas realmente boas acontecendo na América", disse Obama. "O progresso econômico dos EUA tem sido firme e é real", afirmou, acrescentando que é preciso "garantir que empregos e salários cresçam junto com a economia".

O presidente norte-americano passou algumas semanas consumido por crises internacionais e mais recentemente por falhas no Serviço Secreto, a agência responsável por protegê-lo. O discurso de Obama foi destinado a deixar essas crises para trás e levar o foco de volta à economia e à política.

Nas próximas semanas, enquanto os eleitores estiverem decidindo sobre os candidatos à eleição de meio de mandato que vai definir se os republicanos ganharão controle completo do Congresso, Obama planeja falar mais publicamente sobre determinados temas, incluindo um discurso sobre emprego amanhã em Indiana. O governo norte-americano divulga nesta sexta-feira o relatório de setembro sobre o mercado de trabalho no país. Fonte: Associated Press.