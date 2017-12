Obama diz que EUA estão prontos para ter presidente negro O pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos senador Barack Obama, questionando declarações de outro parlamentar negro, disse que os eleitores americanos estão, sim, prontos para votar num negro para presidente. "A cada mudança na nossa história, alguém disse que não podíamos", afirmou ele para uma audiência de cerca de 2.000 negros na Claflin University. "Algumas pessoas dizem, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, nem deveríamos tentar. Se eu tiver o apoio de vocês, terei a energia, a participação, o compromisso e as idéias, e então estou aqui para dizer, ´Sim, podemos´". Esses comentários atraíram a mais forte ovação durante uma sessão de perguntas e respostas durante a primeira viagem de campanha do senador pela Carolina do Sul, um dos primeiros Estados a votar nas primárias do Partido Democrata. Obama respondia a comentários feitos na última semana pelo senador Robert Ford, que mobilizou eleitores negros na campanha presidencial de John Edwards em 2004, e que apóia a pré-candidatura de Hillary Clinton para a Presidência em 2008. Ford declarou que Obama, um senador em primeiro mandato, ainda precisa se provar. "A mídia fez esse cara ficar maior que a realidade", disse Ford. "Esse cara nem foi testado e já fizeram dele um astro do rock". Ford disse que uma das razões que o levava a apoiar Hillary, senadora de Nova York, é que ele se sente cético em relação á candidatura de Obama, e teme que a formalização de sua candidatura prejudique democratas com mais chances. "Todos os democratas na chapa do ano que vem perderiam - porque ele é negro e ele seria a cabeça da chapa. Perderíamos a Câmara, o Senado, os governos e tudo", declarou Ford. Essas declarações foram duramente criticadas, e op sendaor já se desculpou.