Obama diz que EUA não mudarão postura militar sobre a Líbia

CHICAGO - O presidente dos EUA, Barack Obama, admitiu nesta sexta-feira, 15, que existe um "impasse militar" em campo na Líbia, mas descartou que seja necessária uma mudança da postura americana sobre o país africano. O presidente ainda afirmou que os americanos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) evitaram uma "carnificina" e que o ditador líbio Muamar Kadafi está sob crescente pressão para deixar o cargo.

Veja também:

Linha do Tempo: 40 anos da ditadura na Líbia

Arquivo: Kadafi nas páginas do Estado

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Especial: Os quatro atos da crise na Líbia

Charge: O pensamento vivo de Kadafi

Obama também afirmou que não vê a necessidade de retomar a participação direta dos EUA na execução da zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Segundo ele, os EUA estão auxiliando seus aliados europeus e o Catar com inteligência, abastecimento e transporte. Ele reconheceu que no momento existe um impasse militar, mas ressaltou que a operação da Otan não completou nem um mês.

Segundo o americano, Kadafi começa a ficar sem dinheiro e suprimentos. Ele acredita que o ditador, no final, será obrigado a entregar o poder e que, por isso, não é necessária uma mudança na política americana no momento.

Enquanto Obama se disse satisfeito com a participação americana na operação de ataque a Kadafi, o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, afirmou esperar que os países da organização forneçam rapidamente mais caças e bombardeiros para as operações contra Kadafi. Um encontro informal da organização, que acabou nesta sexta em Berlim, na Alemanha, terminou sem resultados concretos, apenas com boas intenções.

"O que nós precisamos é de um pequeno número de caças de combate com maior precisão. Sem dar mais detalhes, eu acredito que os países fornecerão esses caças", disse o almirante James Stavridis, dos EUA. Rasmussen afirmou que a necessidade de mais aviões ocorre no momento em que a situação em campo na Líbia mudou.

"No começo, atacamos edifícios militares e alvos fixos no solo e então, gradualmente, passamos a atacar tanques, veículos blindados e outros objetivos militares móveis", disse ele. "Nós também percebemos que Kadafi mudou sua tática e passou a usar veículos civis, escondeu tanques e veículos blindados nas cidades, usou escudos humanos, etc. Isso tudo torna necessário adaptarmos novamente nossas táticas", disse Rasmussen.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, estava mais otimista no final do encontro em Berlim e acredita que os países da aliança atlântica estão se apoiando. "Eu acredito que o ponto mais importante é que nós na Otan conquistamos um sólido consenso sobre nossos objetivos e sobre o que faremos para alcançá-los". As informações são da Associated Press.